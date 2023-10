Noticum: sulla rivista digitale materiale di animazione per l’ottobre missionario. Testimonianze dei vescovi Castellucci e Carlassare

È online il numero di ottobre di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano “Cuori ardenti, piedi in cammino”, testimonianze e materiale di animazione per l’ottobre missionario: dall’intervista con mons. Carlassare, vescovo di Rumbek in Sud Sudan, alle testimonianze dei nuovi missionari italiani che si stanno formando al Cum di Verona. “Meno lamenti e più missione” è l’invito di mons. Erio Castellucci, vice presidente della Cei, dopo il suo viaggio in Madagascar. Scorrendo le pagine della rivista digitale, c’è il ricordo di don Giorgio Bissoni, fidei donum di Cesena, una vita passata in Venezuela; le nuove opportunità di missione per i giovani dai 18 ai 35 anni con la Convenzione Giovani, approvata dalla Cei e in vigore dal 1 ottobre scorso; mons. Eugenio Coter, vescovo nel Pando, amazzonia boliviana, si interroga su “La missione e i cambiamenti climatici”; don Marco Testa, direttore del Cum presenta i documenti del Sinodo sulla Sinodalità in corso in Vaticano. Qui Noticum di ottobre, da leggere e scaricare.