Diocesi: Bolzano-Bressanone, per la Giornata internazionale del lavoro dignitoso, pubblicato l’opuscolo “Buon lavoro”

Domani, sabato 7 ottobre, si celebra la Giornata internazionale 2023 del lavoro dignitoso. Johann Kiem, referente per il lavoro e la giustizia sociale della diocesi di Bolzano-Bressanone, richiama, in una nota diffusa oggi, l’attenzione sulla dignità del lavoro e dei lavoratori e presenta l’opuscolo “Buon lavoro”. Il lavoro occupa uno spazio straordinariamente ampio nella vita della maggior parte delle persone. Assicura un senso all’esistenza, è strumento e premessa per lo sviluppo della personalità, si legge nel comunicato. “Condizioni di lavoro inique – sottolinea il referente diocesano Johann Kiem – contraddicono la dignità fondamentale dell’essere umano, di ogni essere umano, sempre e ovunque”. Gli esperti della diocesi esprimono preoccupazione soprattutto per la deriva di una “società delle 24 ore”, orientata quasi esclusivamente a condizioni che favoriscono la produzione e il consumo: “Il lavoro senza misura e incessante, spesso per tutto l’arco della giornata, lascia sempre meno spazio per amicizie e relazioni, matrimonio e famiglia, impegno politico, religione e cultura”, si rammarica Kiem. In un contesto di economia capitalistica, il lavoro umano è spesso strumentalizzato e ridotto al suo valore di mercato. Di conseguenza, il lavoro retribuito fa passi indietro sul piano del diritto e della dignità. Contro questo decadimento la Commissione diocesana per il lavoro e la giustizia sociale ha elaborato un opuscolo con la visione del “buon lavoro”, che rende giustizia a lavoratrici e lavoratori. Il pieghevole “Buon lavoro” è disponibile gratuitamente all’Ufficio diocesano per il dialogo a Bolzano.