Diocesi: Jesi, domani all’Orto del Sorriso inaugurazione del cantiere per la realizzazione di una serra solare

È in programma per il pomeriggio di domani, sabato 7 ottobre, all’Orto del Sorriso di Jesi (via Calabria 47) l’inaugurazione del cantiere per la realizzazione di una serra solare. “Un luogo – viene spiegato in una nota – che servirà per accogliere, condividere e sognare insieme nuove idee per il futuro”. La cerimonia del taglio del nastro, con inizio alle 15, vedrà la presenza del vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi, del sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, e dei rappresentanti di Fondazione Azimut che sostiene l’iniziativa. Sarà anche allestita una mostra fotografica che ripercorre la storia dell’Orto del sorriso, un laboratorio interattivo sulle api e uno gastronomico.

L’Orto del Sorriso è un progetto di agricoltura e inclusione sociale attiva nato nel 2014 da un’idea della parrocchia di San Giuseppe di Jesi, sviluppato dalla Caritas jesina e dalla Cooperativa sociale Odos e poi evoluto in cooperativa sociale agricola nel 2019. “Con questa nuova realizzazione di serra solare, l’Orto amplificherà in modo significativo il suo impatto sul territorio”, conclude la nota.