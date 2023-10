Scienza: Milano, Hiroshi Ishiguro in Università Cattolica. Focus sui robot umanoidi, etica e applicazioni pratiche

“La personalità più influente nell’ambito della robotica a livello internazionale” interverrà lunedì 9 ottobre “nel campus milanese dell’Università Cattolica davanti a tutta la comunità universitaria”. Invitato dagli psicologi dell’unità di ricerca sulla Teoria della mente con cui da tempo collabora, il professore risponderà a quesiti specifici posti dalle dodici facoltà rispetto all’interazione di uomini e robot nei diversi settori disciplinari”. Si tratta del professor Hiroshi Ishiguro dell’Università di Osaka, “considerato il maggior esperto al mondo di robot umanoidi”; lunedì 9 ottobre sarà protagonista dell’evento “Hiroshi Ishiguro’s version on robotics and artificial intelligence: the big questions”.

Alle 9.30 nell’aula Pio XI in largo Gemelli 1 il rettore Franco Anelli introdurrà i lavori e Antonella Marchetti, direttrice dell’unità di ricerca sulla Teoria della mente e del dipartimento di Psicologia, presenterà il professore che terrà la sua relazione rispondendo alle domande inviategli anticipatamente dalle dodici facoltà dell’ateneo e da Humane Technology Lab della Cattolica su questioni specifiche relative ai diversi ambiti disciplinari. L’attività di ricerca nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale è valsa al professor Ishiguro vari riconoscimenti internazionali.