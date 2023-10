Tratta: Cagliari, lunedì il convegno “Passo dopo passo. Un cammino di bruciante attualità” per il 20° del progetto regionale “Elen Joy”

“Passo dopo passo. Un cammino di bruciante attualità” è il titolo del convegno – in programma lunedì 9 ottobre a Cagliari – organizzato dalla Congregazione delle Figlie della Carità della Sardegna per celebrare il 20° anniversario dell’avvio del progetto regionale “Elen Joy” – riconosciuto dal Ministero per le Pari opportunità – per la creazione e realizzazione di servizi di assistenza e integrazione in favore di vittime di tratta.

I lavori inizieranno alle 9 nella casa provinciale delle Suore vincenziane con il saluto di suor Maria Rosaria Matranga (visitatrice delle Figlie della Carità). Interventi di mons. Giuseppe Baturi (arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei), Giuseppe de Matteis (prefetto di Cagliari), Marco Sechi (Regione Sardegna), Natale Casile (Seconda Sezione della Squadra Mobile della Questura di Cagliari), Vincenzo Castelli (pedagogista e antropologo), Francesca Pitzalis (coordinatrice delle attività del progetto Elen Joy).

Nel pomeriggio un focus dedicato ai carismi dei diversi ordini religiosi che operano in Italia, messi al servizio del grave tema della tratta di esseri umani. Aprirà la seconda sessione dei lavori suor Francesca Edet-Oqua, rappresentate delle Figlie della Carità presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite. A seguire gli interventi di Suor Maria Pilar per le Suore Adoratrici Ancelle del SS.mo Sacramento e della Carità, suor Maria Rosario Bolanos per la Congregazione delle Suore Oblate del SS.mo Redentore. Durante la giornata di lavori alcune testimonianze di persone che in questi anni hanno beneficiato del progetto Elen Joy.