Diocesi: Matera-Irsina, convegno con Ezio Aceti lunedì 9 ottobre su “Annuncio e vita della parola: la dimensione educativa”

“Com’è possibile oggi educare alla fede? Quale attrattiva è in grado di suscitare? Quanto contribuisce l’annuncio cristiano ad esaltare ragione e libertà?”. Sono alcuni dei temi – informa il delegato dell’Ufficio Cultura della diocesi di Matera-Irsina, don Michele La Rocca – attorno ai quali ruoterà rivolto a genitori, insegnanti, ma anche studenti, educatori e catechisti. “Scopo dell’iniziativa è quello di far dialogare giovani e adulti su un aspetto particolare della relazione educativa, quello legato alla proposta di una esperienza di fede alla luce della Parola del Vangelo”. A guidare l’incontro che si terrà a Matera lunedì 9 ottobre presso l’Auditorium Sant’Anna (via Lanera 14) con inizio alle ore 17 sarà ancora una volta lo psicologo Ezio Aceti. L’iniziativa si propone di approfondire la riflessione sul tema che la diocesi di Matera-Irsina ha scelto per il nuovo anno pastorale, “Il ministero della Parola, feconda e serve la vita”, e che tutte le comunità sono impegnate a declinare nella vita quotidiana.