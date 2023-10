Shoah: l’11 ottobre alla Camera la presentazione di un documentario sul rastrellamento del quartiere ebraico di Roma

Verrà presentato mercoledì prossimo, 11 ottobre, alle ore 16 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Vicolo della Missione 4), “Quel sabato nero”, il documentario di Fausta Speranza, con la regia di Stefano Gabriele, in cui a 80 anni dal rastrellamento del quartiere ebraico di Roma da parte delle forze naziste si ricordano i tragici eventi con riprese sui luoghi e approfondimenti, anche alla luce degli ultimi studi dopo l’apertura alla consultazione della parte di Archivio Apostolico Vaticano relativo al pontificato di Pio XII. Alla conferenza stampa – informano i promotori dell’iniziativa – interverranno l’onorevole Fabio Porta; Fernando Terracina, scampato alla retata; Massimiliano Cencelli, figlio dei coniugi tra i Giusti d’Israele Matteo; lo storico Luigi Napolitano; l’autrice del docufilm, Fausta Speranza, e in videocollegamento lo storico Daniele De Luca. Tra i presenti: padre Norbert Hofmann, segretario della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo della Santa Sede; Francesco Di Nitto, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Leone e Milena Terracina e il regista Stefano Gabriel.