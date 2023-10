Papa Francesco: “restare vigilanti e lottare contro ogni cedimento alla mondanità spirituale”

“La preoccupazione, che sento come una chiamata forte di Dio a tutta la Chiesa, a restare vigilanti e lottare, con la forza della preghiera, contro ogni cedimento alla mondanità spirituale”. E’ questo, spiega Papa Francesco nella prefazione al libro “Santi, non mondani. La grazia di Di ci salva dalla corruzione interiore”, l’intento che lo ha spingo a pubblicare il volume, in libreria oggi per tipi della Libreria Editrice Vaticana (Lev). Il nuovo libro del Papa viene consegnato ai membri del Sinodo questo pomeriggio in lingua italiana (in formato cartaceo), in lingua spagnola e inglese (in formato digitale). Il testo raccoglie due interventi di Papa Francesco pubblicati in momenti e frangenti diversi: un articolo risalente al 1991, dal titolo originario Corrupción y pecado (Corruzione e peccato), poi ripubblicato nel 2005 a firma del card. Jorge Mario Bergoglio quando era arcivescovo di Buenos Aires; in secondo luogo, la Lettera ai sacerdoti della diocesi di Roma, diffusa lo scorso 5 agosto.