Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, oggi il convegno ecclesiale con il vescovo Rega

Si apre oggi (fino a domani), presso la Colonia San Benedetto in Cetraro, il convegno ecclesiale della diocesi di San Marco Argentano-Scalea. L’evento – spiega la diocesi – rappresenta “un momento cruciale di riflessione e dialogo all’interno della comunità ecclesiale, con l’obiettivo di riconsiderare il ruolo pastorale e la missione della Chiesa locale nel contesto contemporaneo”. I lavori si apriranno con una preghiera iniziale, seguita da una introduzione di mons. Stefano Rega, Vescovo della diocesi, di Giorgio Marcello, docente di sociologia presso l’Università della Calabria che presenterà la sua relazione dal titolo “Sfide, nodi e problematiche del territorio calabrese interrogano una Chiesa che si sta ripensando” e di Giuseppe Lorizio, docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, che affronterà il tema “Come il Vangelo guarda la realtà. Quale conversione pastorale per accogliere sfide nuove”. Dopo le relazioni, si darà spazio a un dibattito in assemblea moderato da don Roberto Oliva. Domani i lavori saranno condotti attraverso dei laboratori introdotti da don Giovanni Mazzillo. Mons. Stefano Rega, nella sua recente Lettera pastorale ha sottolineato l’importanza di recuperare lo “stile del noi” e di mettersi in ascolto del Vangelo e delle sfide attuali per ripensare il ruolo della Chiesa. Ha evidenziato l’importanza di mettere la Parola di Dio al centro delle scelte e ha ribadito l’impegno verso l’accompagnamento vocazionale, in particolare dei giovani.