Ue: Treviso, Viladecans e Vilnius premiate per l’impegno realizzare “città più verdi, più sane e luoghi più piacevoli in cui vivere”

Treviso, Viladecans e Vilnius vincono i premi 2025. Ieri pomeriggio sono stati infatti annunciati i vincitori degli European Green Cities 2025 Awards. Vilnius (Lituania) sarà la Capitale verde europea 2025, mentre il titolo di Foglia verde europea 2025 per le città più piccole è andato a Viladecans (Spagna) e Treviso (Italia). La capitale verde europea di quest’anno, Tallinn, ha ospitato la cerimonia di premiazione. Il commissario per l’ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius ha dichiarato: “Complimenti a Vilnius, Viladecans e Treviso. Avete lavorato duramente per rendere le vostre città più verdi, più sane e luoghi più piacevoli in cui vivere. Il cambiamento climatico aggraverà gli eventi meteorologici estremi come siccità e inondazioni che abbiamo dovuto affrontare quest’estate. La risposta a queste domande deve essere città più verdi, città con un minore inquinamento, che si preoccupano maggiormente del benessere dei cittadini. Questo è esattamente ciò che stanno facendo i vincitori di oggi”. La giuria di esperti ha incoronato Vilnius capitale verde europea 2025 “per il suo impegno verso un futuro sostenibile, compreso l’obiettivo di diventare climaticamente neutrale entro il 2030”. La giuria ha riconosciuto che Vilnius è riuscita a ridurre le emissioni attraverso varie misure, come l’aumento delle fonti energetiche rinnovabili e rinnovamento delle infrastrutture di riscaldamento. Ha inoltre apprezzato l’approccio innovativo e orientato alla tecnologia di Vilnius al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini. Entrambi i vincitori della Green Leaf, Viladecans e Treviso, “hanno impressionato la giuria con il loro approccio unico nel coinvolgere le loro comunità nella transizione verde”. Treviso ha impressionato la giuria “per il modo in cui la città ha utilizzato lo storytelling e la gamification per coinvolgere i giovani, nonché per i suoi sforzi di comunicazione per attraversare i ponti tra le generazioni”. La giuria ha sottolineato anche il lavoro di Treviso per raddoppiare il numero degli alberi. I vincitori riceveranno una sovvenzione per ulteriore sostegno nei loro sforzi ambientali: un premio di 600.000 euro per la Capitale verde vilnius e 200.000 euro per le città Green Leaf di Viladecans e Treviso.