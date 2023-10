Diocesi: Perugia-Citta’ della Pieve, al via i corsi di formazione teologica presso il Centro Teologico “Leone XIII”

È sempre più diffusa, nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, la domanda di formazione teologica tra i laici: negli ultimi anni – si legge in una nota diffusa oggi – si è registrata una media di iscritti tra le 60 e le 70 persone, in costante aumento. Ad evidenziarlo, recentemente, è stato lo stesso arcivescovo Ivan Maffeis nella sua prima lettera pastorale “Il coraggio dei passi” rivolta alla comunità diocesana. Per rispondere a questa domanda, da alcuni anni gli Istituti Teologico (ITA) e Superiore di Scienze Religiose (ISSRA) di Assisi, guidati rispettivamente da padre Giulio Michelini e da suor Roberta Vinerba, partecipano alla formazione teologica di base proposta dall’archidiocesi perugino-pievese. L’arcidiocesi fa quindi sapere che per l’anno accademico 2023/2024 i corsi si terranno dal 10 ottobre, presso il Centro Teologico Diocesano “Leone XIII” di Perugia, con iscrizioni aperte fino al prossimo 15 ottobre. Le lezioni si terranno di martedì dalle ore 18 alle 21.15 e di sabato dalle ore 9 alle 12.15 presso Villa Sacro Cuore – Strada del Brozzo 12 Località Montebello – Perugia. Per iscriversi, occorre accedere a questo LINK.