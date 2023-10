Eurostat: 4,2 milioni di persone sotto protezione temporanea nell’Ue. Record di ucraini in Germania e Polonia. Metà sono donne adulte

Il 31 agosto 2023, quasi 4,2 milioni di cittadini extra-Ue, fuggiti dall’Ucraina a seguito dell’invasione russa del 24 febbraio 2022, godevano dello status di protezione temporanea nei Paesi membri dell’UE. Secondo Eurostat, i principali Paesi dell’Ue che ospitano beneficiari di protezione temporanea dall’Ucraina sono stati Germania (1.175.695 persone; 28% del totale), Polonia (960.550; 23%) e Repubblica ceca (365.085; 9%). Rispetto alla fine di luglio 2023, il numero di beneficiari di protezione temporanea dall’Ucraina è aumentato di 41.275 persone. I maggiori aumenti assoluti sono stati osservati in Germania, Repubblica Ceca e Paesi Bassi. Tre Paesi hanno invece registrato una diminuzione del numero di persone sotto protezione temporanea: Polonia, Italia e Francia. Rispetto alla popolazione di ciascun membro dell’Ue, il numero più elevato di beneficiari totali di protezione temporanea per mille persone alla fine di agosto 2023 è stato osservato in Repubblica Ceca (33,7), Estonia (26,2), Polonia (26,1), Bulgaria (25,6) e Lituania (25,3), mentre il dato corrispondente a livello comunitario è pari a 9,3 ogni mille abitanti. Al 31 agosto 2023 i cittadini ucraini rappresentavano oltre il 98% dei beneficiari di protezione temporanea. Le donne adulte costituivano quasi la metà (46,5%) dei beneficiari di protezione temporanea.