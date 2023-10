Nobel per la pace: Guterres (Onu), “omaggio a tutte quelle donne che lottano per i loro diritti a rischio della loro libertà, salute e persino vita”

“Il Premio Nobel per la pace assegnato oggi a Narges Mohammadi serve a ricordarci che i diritti delle donne e delle ragazze stanno attraversando un momento molto critico, anche attraverso la persecuzione delle donne che difendono i diritti umani, in Iran e altrove. Questo Premio Nobel per la pace è un omaggio a tutte quelle donne che lottano per i loro diritti a rischio della loro libertà, della loro salute e persino della loro vita”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha commentato l’assegnazione del Premio Nobel per la pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi.