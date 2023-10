Immigrazione: Caritas Italiana e Migrantes, il 17 ottobre presentazione del XXXII Rapporto su “Liberi di scegliere se migrare o restare”

Verrà presentato il prossimo 17 ottobre, a Roma, il XXXII Rapporto Immigrazione realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, sul tema “Liberi di scegliere se migrare o restare”. L’appuntamento è per le 10 presso NH Hotel – The Church Palace (via Aurelia, 481).

“A fare da sfondo alla nuova edizione del Rapporto Immigrazione – viene spiegato in una nota – è la scelta di lasciare il proprio Paese di origine: le ragioni della partenza, le insidie del viaggio, le sfide dell’inclusione, le ricchezze di una società plasmata da molteplici apporti sociali, culturali, spirituali ed economici”.