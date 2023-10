Bioetica: Apra, il 12 ottobre terzo webinar dell’Osservatorio culturale di Bioetica

Il 12 ottobre (dalle 17 alle 18) la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) presenta il terzo webinar dell’Osservatorio culturale di bioetica. Dopo il primo incontro del 26 aprile con protagonista il giornalista Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, su “Il coraggio di costruire la pace. La Facoltà di Bioetica in dialogo con Andrea Tornielli” e il secondo appuntamento con Peter Mills, direttore associato del Nuffield Council on Bioethics sui recenti progressi nelle tecnologie di editing del genoma, per il terzo webinar la Facoltà offrirà un dialogo sull’uso etico degli psichedelici con Matthew W. Johnson, professore di Psichiatria e Scienze comportamentali alla John Hopkins. Questo webinar vuole offrire un’opportunità di approfondimento circa le intricate dimensioni bioetiche che circondano l’uso degli psichedelici. “Lo studio degli psichedelici – spiegano gli organizzatori – ha acquisito un’importanza sostanziale grazie al suo potenziale di rivoluzionare campi come la salute mentale, le neuroscienze e la terapia. Inoltre, le considerazioni etiche relative al loro uso, che comprendono il consenso informato, la sicurezza del paziente e l’impatto sulla società, sono sempre più importanti”.