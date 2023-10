Nobel per la pace: Tajani (min. Esteri), “congratulazioni a Narges Mohammadi, si è battuta per difendere i diritti umani e le libertà di tutti”

“Congratulazioni a Narges Mohammadi, Premio Nobel per la pace. Si è battuta contro l’oppressione delle donne in Iran, per difendere i diritti umani e le libertà di tutti. A lei va la nostra ammirazione per il coraggio e la forza che, nonostante il carcere, ancora oggi dimostra”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, commentando l’assegnazione del Premio Nobel per la pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi.