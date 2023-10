Italiani all’estero: Inps e Migrantes, il 10 ottobre a Roma convegno “L’Italia delle partenze e dei ritorni. Pensionati migranti di ieri e oggi”

“L’Italia delle partenze e dei ritorni. Pensionati migranti di ieri e oggi”. Questo il titolo del convegno che si terrà martedì 10 ottobre, a Roma, per iniziativa di Inps e Fondazione Migrantes. I lavori saranno ospitati dalle 9.30 presso Palazzo Wedekind, in piazza Colonna 366.

“Il convegno – viene spiegato in una nota – prenderà in esame il tema delle migrazioni degli italiani all’estero e, in particolare, delle pensioni estere, focalizzando la discussione sugli effetti sociali ed economici del fenomeno della mobilità dei pensionati sia in entrata sia in uscita”.

Dopo l’introduzione di Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps, sono previsti gli interventi di Delfina Licata, sociologa delle migrazioni della Fondazione Migrantes (“Focus sull’andamento dei trasferimenti all’estero e gli anziani che emigrano”), di Vito La Monica, direttore centrale pensioni dell’Inps (“Le pensioni pagate all’estero – nuovi Paesi, nuovi trend, nuovi destinatari”), di Susanna Thomas, della Direzione centrale pensioni dell’Inps (“Quando l’emigrazione è una scelta rinviata a dopo la pensione”), di Toni Ricciardi, storico delle migrazioni all’Université de Genève e Fondazione Migrantes (“Il rientro in Italia da pensionati”), di Daniele Russo, dirigente della Direzione centrale pensioni dell’Inps (“I pagamenti transnazionali delle pensioni: un’analisi comparativa”). Le conclusioni saranno affidate a don Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes. Seguirà la tavola rotonda su “Quale futuro per le italiane e gli italiani che invecchiano? Tra pensione e mobilità” con la partecipazione di Micaela Gelera, commissario straordinario dell’Inps, mons. Gian Carlo Perego, presidente di Fondazione Migrantes, e Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.