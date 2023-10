Editoria: da oggi in tutte le librerie “Africa, andata e ritorno”, dove i cooperanti del Cuamm raccontano la propria esperienza

Esce oggi in tutte le librerie, “Africa, andata e ritorno”, il nuovo libro a cura di Medici con l’Africa Cuamm, edito da Laterza. Trenta cooperanti del Cuamm, italiani e non, con provenienze e aspirazioni differenti, raccontano in formato epistolare la propria esperienza, le proprie emozioni, le storie che hanno incontrato e come questo periodo in Africa li abbia segnati. Dall’Etiopia all’Uganda, dal Mozambico alla Sierra Leone, si rivolgono ad amici, nonni, genitori, qualcuno anche a un figlio che deve ancora nascere, per raccontare un pezzo della loro vita, con le gioie e le fatiche quotidiane di essere “con l’Africa”. Ad arricchire il racconto, l’introduzione di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm e la post-fazione del prof. Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas. “Questo libro nasce dall’onda lunga di un’intuizione, che prende origine nel lontano 1950, che ha saputo poi coinvolgere e contagiare tanti altri – scrive don Dante Carraro –. Quelle che raccontiamo, grazie alla felice collaborazione con Giuseppe Laterza, sono le storie dei tanti frutti di quella buona idea germogliati dentro le vite dei nomi e dei cognomi che leggeremo in queste pagine. Testimonianze vive, concrete, quotidiane di un partire, di un lasciarsi anche ferire da situazioni e povertà gravissime. Sono espressione dell’Italia più bella, questi giovani sfidanti e coraggiosi. Portano novità, scombinano i piani, fanno confusione, magari, ma ci indicano la direzione del futuro con sguardo vivo e affamato e come loro i giovani africani che incontrano e con cui si confrontano costruendo uno scambio continuo di sentimenti, pensieri ed esperienze”.