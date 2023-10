Pastorale della salute: Aipas, ad Assisi dal 9 al 12 ottobre il 38° convegno nazionale “Nel silenzio, una brezza leggera – Il sussurro della speranza”

“Nel silenzio, una brezza leggera – Il sussurro della speranza”: su questo tema si svolgerà dal 9 al 12 ottobre ad Assisi il 38° convegno nazionale dell’Associazione italiana pastorale sanitaria (Aipas). Il presidente nazionale dell’Associazione, don Isidoro Mercuri Giovinazzo, introdurrà i lavori lunedì 9 ottobre, alle 16.30, a cui seguirà la relazione di Antonella Anghinoni, teologa biblista e docente dell’Istituto superiore di scienze religiose di Vicenza, su “Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera” (Re 19,12).

La prima relazione della mattina del 10 ottobre sarà tenuta da don Paolo Fini, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale della diocesi di Torino, su “Cappellanie ospedaliere e reti territoriali: aspetti formativi”; poi il card. Angelo Comastri, arciprete emerito della basilica di San Pietro in Vaticano e vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano, terrà una conversazione su “Dio abita anche nel dolore: la testimonianza della beata Benedetta Bianchi Porro” e Sammy Basso, dottore in Biologia e Scienze naturali, fondatore dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus, parlerà su “Come ritrovare speranza in un leggero mormorio”. Nel pomeriggio sono previsti cinque laboratori negli ambiti delle carceri, delle dipendenze, artistico, dei curanti e caregiver, dell’accoglienza dei senza fissa dimora. La giornata si concluderà con musica, poesia e pittura con padre Sergio Palumbo, Luisa Balduzzi e i Dodecafonici. Vincenzo Rosito, filosofo sociale, docente presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, terrà la relazione del mattino dell’11 ottobre su “Nuove prospettive nel prendersi cura: quale speranza?”, mentre mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, proporrà una meditazione su “Nel silenzio il sussurro della speranza”. L’arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, presiederà la celebrazione eucaristica del pomeriggio dell’11 ottobre e la sessione serale della giornata sarà dedicata alla pastorale delle carceri con don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane. e Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia. Laura Campanello, scrittrice, membro del Comitato scientifico della Rivista italiana di cure palliative, e don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale della salute della Cei, saranno i relatori della mattina del 12 ottobre su “Ritrovare il senso e dare forma alla speranza”.

L’associazione Aipas, ricorda una nota, “si inserisce nell’azione pastorale della Chiesa nel mondo della salute con la forza della testimonianza che sgorga dall’alleanza e integrazione dei carismi e tra ministri ordinati, persone consacrate e laiche. Questa finalità generale, sancita nello statuto associativo, si concretizza nel curare la formazione permanente e l’aggiornamento dei soci sui temi e problemi concernenti la pastorale, cultura e legislazione sanitaria; favorire la comunione spirituale e lo scambio di esperienze; essere di stimolo nell’agire pastorale della Chiesa elaborando e sperimentando modelli e progetti per l’evangelizzazione, la promozione della persona umana in tutte le fasi della gestione e cura della salute”.

Il convegno si svolge nella Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli e ha il patrocinio dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei.

Per le iscrizioni collegarsi al sito www.aipasalute.it e queste saranno accettate fino all’esaurimento dei posti.