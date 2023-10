Premio Giuseppe Toniolo: Pieve di Soligo, vince Jean de Saint-Cheron. Sabato 7 ottobre la premiazione con mons. Pizziolo

È il giovane intellettuale francese Jean de Saint-Cheron il vincitore del Premio Giuseppe Toniolo 2023 per la sezione nazionale Pensiero. Il riconoscimento verrà consegnato nel corso della cerimonia finale in programma sabato 7 ottobre, alle ore 20,45, nell’auditorium Battistella Moccia della Città di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, diocesi di Vittorio Veneto, che nel suo Duomo conserva le spoglie del sociologo ed economista cattolico proclamato beato dalla Chiesa nel 2012. Jean de Saint-Cheron, che lavora all’Institut Catholique de Paris, è premiato come autore del volume “Chi crede non è un borghese” pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana nel 2023, con prefazione di Roberto Righetto. Per la sezione regionale Azione & Testimoni, il Premio Giuseppe Toniolo 2023 viene conferito alla Fondazione Carpinetum Onlus di Mestre – Venezia, mentre il Premio Giuseppe Toniolo 2023, sezione Giovani, va al Gruppo Ovci-La nostra famiglia nella diocesi di Vittorio Veneto. Viene inoltre assegnato un attestato di riconoscenza per l’impegno in sinergia con l’Istituto Beato Toniolo al presidente di Latteria Soligo, Lorenzo Brugnera, e un encomio a Francesco Stefani. Parteciperanno alla serata della premiazione presentata da Elisa Nadai, il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, la responsabile eventi e comunicazione di Lev, Helene Destombes, e delegazioni di istituzioni e realtà culturali, economiche e sociali. Promotori del premio sono l’Istituto diocesano Beato Toniolo, Le vie dei Santi, la diocesi di Vittorio Veneto, la Pastorale sociale e del lavoro, l’Azione cattolica ciocesana e la parrocchia di Pieve di Soligo, con il contributo della Città di Pieve di Soligo e di Ascotrade Gruppo Hera e la collaborazione della rete Vip-Vite illustri Pieve di Soligo, media partner il settimanale diocesano L’Azione, La Tenda Tv e il quotidiano online Qdpnews.it.