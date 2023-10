Sabato 14 ottobre in occasione della pubblicazione dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Laudate Deum” si terrà una camminata da Montefabbri a Riceci con l’arcivescovo di Pesaro e arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado mons. Sandro Salvucci. Ne dà notizia un comunicato della diocesi. Alle ore 16 sarà celebrata la Santa Messa presso la Cappella della Madonna dei Sodi in Riceci.