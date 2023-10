Covid-19: Vaia (ministero Salute), “è presente ma non sfonda, riapertura scuole non sembra aver inciso più di tanto sull’andamento epidemiologico”

“Il Covid è presente ma non sfonda. I dati di questa settimana confermano il trend, già registrato negli ultimi tempi, di un lieve incremento che, però, non incide sugli ospedali. La riapertura delle scuole, ad oggi, non sembra aver inciso più di tanto sull’andamento epidemiologico. Continuiamo, come ministero della Salute, a tenere alta la guardia attraverso un sistema serrato di monitoraggio, pronti come sempre ad intervenire in qualsiasi momento fosse davvero necessario, con le misure più appropriate”. Così il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commenta i dati contenuti nel bollettino settimanale relativo alla situazione epidemiologica da Covid-19 nella settimana 28 settembre-4 ottobre.

Nel periodo preso in considerazione, sono stati 44.139 i nuovi casi positivi registrati con una variazione di +13,8% rispetto alla settimana precedente (38.775), 137 i deceduti con una variazione di +6,2% rispetto alla settimana precedente (129) mentre il tasso di positività è salito al 16,3% con una variazione di +0,9% rispetto alla settimana precedente (15,4%). Per quanto riguarda il tasso di occupazione ospedaliera, i dati parlano di un 5% (3.136 ricoverati) in area medica, rispetto al 4,4% al 27 settembre scorso, e di un 1,1% (94 ricoverati) in terapia intensiva, rispetto allo 0,9% al 27 settembre scorso.