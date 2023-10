Diocesi: Fiesole, domani e domenica la festa patronale della Misericordia dell’Antella

Domani e domenica festa patronale della Misericordia dell’Antella, che celebra 171 anni di fondazione, e che prevede anche il rito della Vestizione dei nuovi Fratelli e Sorelli della Misericordia. Sarà presente il vescovo emerito di Fiesole, Mario Meini, già Vice Presidente della Cei. Il presule, nella Pieve dell’Antella, presiederà il Pontificale, seguito dalla tradizionale processione per le strade del paese. Al termine della processione nella Pieve si terrà la consegna delle Onorificenze ai Capi di Guardia Emeriti e degli attestati di frequenza al corso di soccorritore. “Una bellissima preghiera invita i Volontari della Misericordia – sottolinea il Governatore Paolo Nencioni – ad essere buon amico di tutti, a non passare accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato; ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, che sono preoccupati e disorientati, che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Ma anche di essere liberato dall’egoismo, che possa servire, amare, ascoltare ogni fratello che incontrerò. Questi sono gli obbiettivi che ci prefissiamo ogni giorno dell’anno, garantendo una vastità non indifferente di servizi: dal centro prelievi, riaperto un anno fa, a tutte le varie tipologie di trasporto sanitario e sociale, al noleggio degli ausili sanitari, al Poliambulatorio con la presenza di numerosi specialisti, ai Medici di Famiglia, coprendo le varie emergenze, anche umanitarie, come l’assistenza ai migranti o in occasione di eventi drammatici di protezione civile. Nel corso del 2022 abbiamo svolto oltre 5mila servizi e percorso con i nostri mezzi oltre 120mila chilometri”. Domani, tra le varie iniziative in programma, esposizione dei mezzi della Protezione Civile e Ambulanza Blsd, dimostrazione di manovre salvavita di primo soccorso a cura dei Volontari, animazione, giochi e raccolta contributi per Opere di Misericordia.