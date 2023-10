(Foto AFP/SIR)

“Tutti i dipendenti della Custodia, le sue attività, le scuole e gli uffici oggi, 18 ottobre, osserveranno un giorno di lutto per tutte le vittime di questa assurda guerra e in particolare per esprimere solidarietà ai fratelli cristiani della Chiesa anglicana che è proprietaria e gestisce l’ospedale Ahli in Gaza”. Lo si legge in una breve nota diffusa dalla Custodia di Terra Santa e pervenuta al Sir.