Giornata missionaria mondiale: Reggio Emilia-Guastalla, venerdì suor Ines Talignani e Maria Baldo riceveranno dall’arcivescovo il mandato per l’Albania e il Brasile

Suor Ines Talignani, carmelitana minore della Case della Carità, e Maria Baldo, logopedista, psicologa: due donne, due storie di vita diverse ma un filo rosso le unisce: amore alla Parola, ai Poveri e ora la chiamata missionaria. Entrambe, assieme a don Luigi Gibellini, riceveranno venerdì 20 ottobre, alle ore 21, in San Pietro durante la veglia missionaria presieduta dall’arcivescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi, il mandato missionario: la prima avrà come destinazione l’Albania, l’altra il Brasile, ove sarà anche don Luigi, fratello della carità.

Venerdì sera la consegna del Crocefisso da parte dell’arcivescovo Giacomo Morandi sarà per suor Ines Talignani e Maria Baldo il viatico per una nuova esperienza che ha una valenza e una fisionomia diocesana.