Striscia di Gaza: Sovrano Ordine di Malta, “inaccettabile attacco all’ospedale Al-Ahli, atrocità intollerabili”

“Quello che è accaduto stanotte a Gaza all’ospedale Al-Ahli, provocando centinaia di morti – tra questi molti bambini innocenti – è inaccettabile”. Lo afferma oggi il Sovrano Ordine di Malta che da decenni è impegnato nel sostegno a queste strutture, anche in luoghi di crisi, tra cui la Terra Santa. “Questi attacchi colpiscono soprattutto gli indifesi ed i più fragili e, oltre a non rispettare le convenzioni internazionali – prima fra tutte quella di Ginevra -, mandano in frantumi il cuore di chiunque e sono una offesa alla dignità umana e di fronte a Dio – sottolinea in una nota -. Simili atrocità sono intollerabili. Da troppo tempo coinvolgono tutte le parti in causa, provocano lutti e distruzioni che da violenza non fanno che far scaturire nuova violenza. La comunità internazionale deve reagire imponendo un piano che vada al di là della guerra e di cui da troppo tempo si sente inefficacemente parlare”. L’Ordine di Malta, “che da sempre assicura il suo aiuto a chiunque sia nel bisogno, continuerà a farlo stando vicino alle popolazioni sofferenti con le sue azioni umanitarie, senza distinzione di religione ed etnia”.