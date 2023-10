Sovrano Militare Ordine di Malta: Roma, lascia il direttore generale dell’Ospedale san Giovanni Battista. I saluti allo staff sanitario

“Il vostro Ospedale è la vostra casa madre che dovete amare e difendere”: così Anna Paola Santaroni, fino ad oggi (dal 1° settembre 2014) direttore generale dell’Ospedale San Giovanni Battista di Roma, struttura sanitaria dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (Acismom), saluta lo staff sanitario in una lettera nella quale annuncia le proprie dimissioni “per motivi personali”. Una lettera in cui lo ringrazia per il lavoro svolto grazie al quale “siete riusciti a migliorare sempre di più la qualità dei servizi e delle cure facendo diventare tutte le nostre strutture un punto di riferimento su tutto il territorio italiano, anche grazie alla Terapia Assistita con gli Animali, essendo l’unica struttura in Italia a praticare questo specifico percorso riabilitativo ai pazienti ricoverati. Abbiamo affrontato il Covid uniti ed abbiamo vinto, e questo è quello che conta”. Santaroni ricorda anche alcuni importanti risultati conseguiti durante il suo mandato “primo fra tutti l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale, poi siamo riusciti a far togliere il tetto sulle prestazioni sanitarie, raggiungendo pertanto la piena equiparazione”.