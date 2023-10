Diocesi: Foligno, precisazione sulla disponibilità di spazi in vista delle elezioni amministrative

“Viste le numerose richieste di ospitalità da parte di formazioni partitiche che si confrontano nella prospettiva delle prossime elezioni comunali, la Curia vescovile di Foligno rende noto che l’Istituto San Carlo, in linea con la sua storia e vocazione, sulla base degli orientamenti offerti dalla recente lettera pastorale ‘Carità politica – Per una Chiesa radicata nel territorio e nella storia’, del vescovo mons. Domenico Sorrentino, accoglierà quanti chiedono l’utilizzo degli spazi dell’Istituto per pubblici incontri anche di natura politica, secondo il regolamento vigente e le effettive possibilità, senza che questo significhi adesione a partiti, liste e candidati”. Lo si legge in una nota della diocesi di Foligno nella quale si precisa che “lo stesso indirizzo vale per eventuali altri luoghi di ospitalità facenti capo, in qualsiasi modo, alla diocesi. L’auspicio è che il dibattito politico, svolto con correttezza e stile democratico, animato da valori di vera umanità e fraternità, favorisca la partecipazione e le scelte più oculate, in vista del bene comune”.