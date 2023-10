Sinodo: Ac, Fiac e Umofc, due incontri di preghiera e formazione con alcuni partecipanti alla XVI Assemblea generale. Il primo è stasera

(Foto: Azione cattolica)

L’Azione cattolica italiana, il Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) e l’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc) promuovono due incontri di preghiera e formazione con alcuni partecipanti alla XVI Assemblea generale del Sinodo dei vescovi “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, prima sessione.

Gli appuntamenti sono on line sulla piattaforma Zoom, trasmessi da Via della Conciliazione 1, a Roma, sede dell’Ac italiana e del Fiac (è prevista la traduzione simultanea in italiano, inglese, spagnolo e francese). Per chi intende partecipare è obbligatoria l’iscrizione qui.

Il primo appuntamento è per oggi, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 19.45 alle 21, sulla piattaforma Zoom. “La Chiesa sinodale, testimone profetica della riconciliazione e artigiana della pace” il tema scelto.

Il programma prevede il benvenuto e la presentazione da parte di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana; l’introduzione sulla sinodalità di mons. Eduardo Garcia, vescovo di San Justo, assistente ecclesiastico del Fiac; la proiezione di un video sulla sinodalità.

Per la preghiera alcuni partecipanti al Sinodo commentano un brano della Bibbia alla luce dell’esperienza di questi giorni che stanno vivendo e nell’attuale contesto di una “terza guerra mondiale a pezzi”.

Hanno assicurato la loro partecipazione: mons. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, arcivescovo di Bahía Blanca; mons. Georges Bizimana, vescovo di Ngozi; mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto; mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi; Giuseppina De Simone, testimone del processo sinodale Europa; suor Anne Béatrice Faye (Costa d’Avorio), tra gli esperti e facilitatori; Eva Fernández Mateo, presidente nazionale dell’Ac general della Spagna e coordinatrice del Segretariato Fiac, invitata speciale al Sinodo.

Nella seconda parte la proiezione di due brevi video su donne e Sinodo presentati da Monica Santamarina, presidente generale dell’Umofc.

Con questi appuntamenti, Ac, Fiac e Umofc fanno proprio l’invito rivolto da Papa Francesco all’Angelus dello scorso 8 ottobre: “Ringrazio quanti stanno seguendo e soprattutto accompagnando con la preghiera il Sinodo in corso, evento ecclesiale di ascolto, condivisione e comunione fraterna nello Spirito. Invito tutti ad affidarne i lavori allo Spirito Santo”.

Ricordando che “sono giorni di ansia e di trepidazione per l’ondata di violenza e odio che attraversa il mondo di lutti e sofferenze di tante innocenti popolazioni in Israele e Palestina (la Terra Santa), in Ucraina, in Africa”, in una nota viene spiegato che gli appuntamenti che Ac, Fiac e Umofc dedicano al Sinodo dei vescovi sono un’occasione per ribadire le parole di Papa Francesco, sempre all’Angelus dell’8 ottobre: “La guerra è una sconfitta: ogni guerra è una sconfitta! Preghiamo perché ci sia pace in Israele e in Palestina! In questo mese di ottobre, dedicato, oltre che alle missioni, alla preghiera del Rosario, non stanchiamoci di invocare, per l’intercessione di Maria, il dono della pace sui molti Paesi del mondo segnati da guerre e da conflitti; e continuiamo a ricordare la cara Ucraina, che ogni giorno soffre tanto, tanto martoriata”.

Il secondo incontro è previsto giovedì 26 ottobre, dalle ore 13.45 alle 15, sulla piattaforma Zoom. Info: https://www.catholicactionforum.org/; https://www.wucwo.org; https://www.worldwomensobservatory.org/; https://azionecattolica.it/.