Diocesi: Gaeta, il santuario della Civita a Itri torna il prossimo anno alla cura pastorale della Chiesa locale

(Foto: diocesi di Gaeta)

Venerdì 20 ottobre, durante la celebrazione per la festa San Paolo della Croce a Itri presso la chiesa dei cappuccini, l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, ringrazierà i Padri Passionisti per il servizio di animazione pastorale svolto per oltre trent’anni al santuario della Civita e che terminerà entro ottobre 2024. La decisione del Capitolo provinciale è stata comunicata lo scorso 3 agosto ed è legata alla necessità di dover ridurre – come scrive il superiore provinciale – le presenze e le attività dei Passionisti nella provincia per il calo numerico e l’età dei religiosi. A partire dal prossimo anno, sarà dunque l’arcidiocesi di Gaeta a dover provvedere all’accoglienza dei pellegrini al millenario Santuario della Civita. La preghiera e il ricordo grato della diocesi è legato alla memoria del servizio reso dai rettori e padri anche defunti che si sono succeduti in questo lungo periodo e alla indimenticata visita del Papa san Giovanni Paolo II il 25 giugno 1989 con i malati e i pellegrini accolti dai Padri Passionisti.