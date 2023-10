Unitalsi: la Peregrinatio Mariae fa tappa a Fano. Da stasera diversi i momenti di preghiera

Quest’anno ricorre il 120° anno di fondazione dell’Unitalsi. I festeggiamenti iniziano con la Peregrinatio Mariae. L’effige pellegrina della Madonna di Lourdes, infatti, sarà accolta da tutte le sottosezioni Unitalsi d’Italia. Nella diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola sosterà oggi, mercoledì 18, e domani, giovedì 19 ottobre. Per l’Unitalsi è un avvenimento molto significativo proprio perché durante un pellegrinaggio a Lourdes che è iniziata la storia dell’associazione, nel 1903. E anno dopo anno sono tantissime le persone che vi si recano in pellegrinaggio.

Il programma prevede stasera, alle ore 21, alla basilica di San Paterniano l’accoglienza della statua da parte dei volontari Unitalsi Fano e recita del santo rosario; alle ore 21.30 l’adorazione eucaristica, guidata da don Mirco Ambrosini, assistente ecclesiastico dell’Unitalsi Fano. Domani, giovedì 19 ottobre, nella cappella dell’ospedale Santa Croce, alle ore 6, la recita del santo rosario e alle ore 6.30 la santa messa celebrata da don Marco Presciutti, pro vicario generale. Alle ore 11 arrivo all’Istituto Casa Serena (Bellocchi) con preghiera di affidamento a Maria insieme alle Perle di Don Orione. Alle ore 15 arrivo alla casa di riposo Maroncelli di Saltara presso le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, con la recita del santo rosario. Alle ore 16.30 la statua verrà portata al santuario del Pelingo dove verrà accolta dai volontari dell’Unitalsi di Urbino per continuare così il proprio viaggio.