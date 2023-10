Educazione civica: Padova, dal 20 al 22 ottobre Conferenza nazionale per formare “giovani costruttori di pace” con 250 dirigenti scolastici, insegnanti ed esperti

Si apre venerdì 20 ottobre all’Università di Padova la Conferenza nazionale “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura”, un percorso nazionale di formazione e ricerca che intende dare impulso alla formazione di una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace. La Conferenza, che vedrà la partecipazione di 250 dirigenti scolastici, insegnanti ed esperti provenienti da 134 scuole di 18 regioni italiane, è promossa dal Centro di Ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, dalla Rete nazionale delle Scuole per la pace e dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, in collaborazione con numerose altre istituzioni e organizzazioni. La conferenza avrà inizio alle ore 14.30 presso l’aula magna del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova (via del Santo 26) e si concluderà domenica 22 ottobre alle 13 presso l’aula magna del Complesso Beato Pellegrino dell’Università di Padova (via Beato Pellegrino, 28). Al centro dell’evento ci sono tanti dirigenti scolastici e docenti impegnati ad elaborare e sperimentare percorsi innovativi di educazione civica e di trasformazione dell’educazione, capaci di dare agli studenti e alle studentesse i valori e le competenze necessarie per affrontare responsabilmente un mondo in rapido cambiamento. La Conferenza di Padova intende dare seguito agli impegni assunti dai firmatari del “Patto di Assisi”, sottoscritto a conclusione della Marcia della Pace e della Fraternità del 21 maggio scorso, in cui si afferma la volontà di “educarci ed educare alla pace con la cura, come impegno pubblico e bene comune essenziale per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, approfondendo il metodo per una formazione non solo adeguata, ma ininterrotta, frutto di studio e ricerca, di approfondimento, di aggiornamenti e di esercizi pratici”. Qui il programma con i relatori.