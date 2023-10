Lavoro: Mcl Toscana, sostegno alla proposta di partecipazione dei dipendenti all’impresa promossa dalla Cisl

“La Presidenza regionale del Mcl condivide e sostiene la proposta della Cisl nazionale che ha per tema la promozione della partecipazione dei lavoratori all’impresa. Si tratta di una proposta in linea con l’impegno fra gli altri dell’associazionismo cattolico per un migliore rapporto tra aziende e lavoratori e per un maggiore coinvolgimento di quest’ultimi, pur nella distinzione dei ruoli”. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla Presidenza regionale del Movimento cristiano lavoratori della Toscana. “Un mondo del lavoro moderno e ben strutturato – viene rilevato – è indispensabile per affrontare le sfide rappresentate anche da una pesante crisi economica e sociale. La condivisione rappresenta anche l’occasione per la Presidenza regionale Mcl per ribadire lo storico legame con la Cisl e il riconoscerla come punto di riferimento fondamentale del sindacalismo”. “Ci sono valori, principi, idee e proposte che pur nella diversità sia dei ruoli che dei compiti accomunano il Mcl alla Cisl”, conclude la nota.