Papa Francesco: udienza, il 27 ottobre a San Pietro una giornata di digiuno, preghiera e penitenza “per implorare la pace nel mondo”

“Ho deciso di indire venerdì 27 ottobre una giornata di digiuno, preghiera e penitenza alla quale invito ad unirsi, nel modo che riterranno più opportuno, le sorelle e i fratelli delle varie confessioni cristiane, gli appartenenti ad altre religioni e quanti hanno a cuore la causa della pace nel mondo”. Lo ha detto il Papa, durante i saluti ai fedeli italiani che come di consueto concludono l’udienza in piazza San Pietro. “La sera alle ore 18 in San Pietro – vivremo in spirito di penitenza un’ora di preghiera per implorare ai nostri giorni la pace, la pace in questo mondo”, ha proseguito Francesco: “Chiedo a tutte le chiese particolari di partecipare, predisponendo iniziative simili che coinvolgano il popolo di Dio”.