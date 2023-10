Diocesi: Iglesias, domani presentazione del libro “La nostra marcia (19 ottobre-15 dicembre 1992)” per lo sviluppo del Sulcis

È in programma per il pomeriggio di domani, giovedì 19 ottobre, la presentazione del libro “La nostra marcia (19 ottobre-15 dicembre 1992)”, a cura di Antonangelo Casula, Tore Cherchi, Peppino La Rosa, Sandro Mantega (Giampaolo Cirronis Editore, 2023). L’appuntamento sarà ospitato dalle 17 presso il Centro culturale di Iglesias (via Roberto Cattaneo 82) e vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Consulta comunale Anziani di Iglesias, dei sindacati e delle associazioni, del sindaco di Iglesias, Mauro Usai, dell’amministratore apostolico, il card. Arrigo Miglio, di don Salvatore Benizzi, per oltre 40 anni alla guida della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi, e di Raffaele Callia, direttore della Caritas diocesana.

“Il volume – viene spiegato in una nota – ricostruisce le iniziative di sensibilizzazione popolare volte a richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla crisi del del Sulcis-Iglesiente e sulla necessità di un nuovo sviluppo socio-economico, in un momento di particolare difficoltà – con la chiusura delle miniere – per l’intero territorio”. Il libro presenta anche le testimonianze di Franco Porcu, Roberto Puddu, Riccardo Cardia, Francesco Tocco, Stefano Meletti, Ottavio Spanu, Rino Barca e Antonello Pirotto.

Il ricavato delle vendite del libro verrà devoluto interamente alla Caritas diocesana di Iglesias, per potenziare le iniziative di contrasto alla povertà educativa.