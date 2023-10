Tratta: Caritas Adria-Rovigo, stasera proiezione di “Princess”. Il 23 ottobre si parlerà del sistema antitratta di fronte alle nuove rotte migratorie

In occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani che si celebra oggi, 18 ottobre, sono in programma a Rovigo un paio di iniziative. La Caritas diocesana di Adria-Rovigo (attraverso il Manto di Martino, suo braccio operativo) è impegnata da anni insieme al Comune di Rovigo in N.A.V.I.G.A.Re, uno dei 21 progetti italiani di contrasto alla tratta. “La tratta – viene ricordato in una nota – è un fenomeno subdolo che agisce nell’ombra e mina la società nelle sue fondamenta. Le vittime di tratta hanno molti volti; sono le persone costrette a prostituirsi sulle strade e non solo, sono i minori reclutati a scopo di sfruttamento sessuale, impiegati nelle attività criminali forzate o destinati all’accattonaggio, sono i lavoratori vittime di caporalato”.

Dal 12 al 22 ottobre sul Palazzo della Gran Guardia di Rovigo è appeso il banner “Rovigo non Tratta” e presso la libreria Il Libraccio è allestita una vetrina con libri a tema.

Nella serata di oggi, dalle 20.45, il Cinema teatro Duomo ospiterà la proiezione del film “Princess” di Roberto de Paolis che sarà introdotto dalla giornalista freelance Ottavia Spaggiari, specializzata in long form e inchieste internazionali. Biglietto unico a 5 euro: il ricavato, precisano i promotori, contribuirà a sostenere percorsi di reinserimento di persone vittime di tratta e grave sfruttamento.

Infine, mercoledì 23 ottobre dalle 15 presso l’aula magna di Palazzo Angeli, si terrà la lezione a porte aperte “Nouvelle vague – Le nuove rotte migratorie e le sfide del sistema antitratta” con gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, sede di Rovigo. Ad aprire il momento formativo sarà Manuela De Marco, referente per Politiche migratorie e Protezione internazionale di Caritas Italiana.