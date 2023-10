Papa Francesco: ricevuto in udienza il re del Lesotho

È durato circa 25 minuti il colloquio privato tra il Papa e il Re del Lesotho, Letsie III, che si è successivamente incontrato con il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. “Nel corso dei cordiali colloqui – informa la Sala Stampa della Santa Sede – ci si è soffermati sulle buone relazioni esistenti tra la Santa Sede ed il Regno del Lesotho, rilevando il significativo contributo della Chiesa locale. Infine, non sono mancati riferimenti a tematiche di carattere internazionale d’interesse comune, in particolare ai conflitti in Ucraina e in Terra Santa, come pure alcuni accenni alla situazione politica, climatica e della sicurezza nella Regione dell’Africa meridionale”. Il Papa ha donato al Re del Lesotho una maiolica raffigurante una statua di San Pietro benedicente con sullo sfondo la cupola ella basilica di San Pietrio, oltre al Messaggio per la pace di quest’anno, al Documento sulla fratellanza umana e al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.