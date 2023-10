Giornata missionaria mondiale: diocesi La Spezia, adorazione eucaristica e veglia in vista della celebrazione di domenica

In vista della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domenica 22 ottobre, il Centro missionario diocesano della Spezia, Sarzana e Brugnato promuove alcuni appuntamenti che prenderanno il via domani, giovedì 19 ottobre. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, presso la cappella del Centro missionario (via don Minzoni, 56) sarà possibile sostare in adorazione eucaristica.

Nella serata di venerdì 20 ottobre, dalle 21, nella cattedrale di Cristo Re, veglia di preghiera missionaria diocesana. Domenica poi, in tutte le parrocchie del territorio, verrà celebrata la 97ª Giornata missionaria mondiale, quest’anno dedicata al tema “Cuori ardenti, piedi in cammino”.