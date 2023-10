Attacco a Israele: Garofalo (Centro La Pira), “le immagini che ci giungono dalla Terra Santa sono terrificanti”

“Le immagini che ci giungono dalla Terra Santa sono terrificanti. Una escalation, senza esclusione di colpi. ‘Costruire ponti, abbattere muri’ per tanti è diventato uno slogan”. È quanto afferma Francesco Garofalo, presidente del Centro ctudi “Giorgio La Pira” di Cassano all’Jonio. Ma la domanda, dev’essere anche: cosa hanno fatto di male i bambini? Così come – rimarca Garofalo – non è accettabile né tollerabile tanta atrocità nei confronti di persone inerme. Ancora una volta, sotto i nostri occhi, viviamo momenti drammatici, una scia di sangue che ci riportano ai momenti più bui della storia. Evidentemente, gli orrori e i crimini compiuti nel passato, non hanno insegnato niente”. Oggi più che mai, l’interrogativo “Caino, dov’è tuo fratello Abele?”, esorta il presidente del Centro La Pira, “deve risuonare forte nel cuore e nella coscienza di ciascuno di noi, ma soprattutto, di chi pensa di decidere sulle sorti del mondo”.