Carcere: Ardita (procuratore aggiunto Catania), “con libera cirolazione dei reclusi aumentati i reati”

“Oggi il mondo del carcere è accerchiato da una polemica pericolosissima tra chi confonde la rieducazione dei condannati e chi concepisce la concessione di spazi come una sorta di svaghi, che prende il sopravvento su tutti”. Lo ha detto Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a Catania, intervenendo stamani all’Università europea di Roma alla conferenza “Educare alla legalità, ripensare le relazioni tra case, cortili e chiese”, nel 30° anniversario del martirio del beato don Pino Puglisi.

Riferendosi al “provvedimento relativo alla libera circolazione dei reclusi in spazi dove non c’è c’è la supervisione della Polizia penitenziaria nelle carceri”, Ardita ha osservato che “è stata imposta come un traguardo, ma è un paradosso. Invece sono aumentati i reati in carcere”.