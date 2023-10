Medio Oriente: Unione buddhista italiana, domani in tutti i centri momento di preghiera e meditazione come segno di vicinanza a popolazioni coinvolte dalla crisi

“Dopo aver espresso profonda preoccupazione per l’evolversi della crisi in Medio Oriente e un sincero cordoglio rivolto alle vittime e alle loro famiglie, Unione Buddhista Italiana ribadisce la propria vicinanza attraverso un momento di riflessione condivisa tra tutti i centri diffusi in Italia”. È quanto si legge in una nota diffusa oggi nella quale si comunica che “in segno di pace, giovedì 19 ottobre dalle 19 alle 20, tutti i Centri Ubi contemporaneamente faranno una meditazione privata, ciascuno nella propria tradizione, contro ogni forma di odio e a sostegno del dialogo tra i popoli”. “L’Unione buddhista italiana rivolge ai praticanti buddhisti l’invito ad unirsi simbolicamente allo stesso orario per un momento comune di preghiera e meditazione. Un’unica voce – conclude la nota – per ricordare che l’odio è il vero nemico e per auspicare la fine delle violenze che stanno generando così tanta sofferenza in tutti i luoghi di guerra”.