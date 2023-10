Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

Papa Francesco è arrivato oggi in piazza San Pietro per l’udienza generale alle 8.45 circa e subito – come di consueto – ha fatto salire sulla jeep bianca scoperta cinque bambini, maschi e femmine, che si sono goduti “in prima fila” il percorso lungo i settori della piazza delimitati dal colonnato del Bernini. Folta anche oggi la folla dei fedeli, che fino a poco prima dell’arrivo in piazza di Francesco sono stati incolonnati lungo le file di accesso ai varchi. Salutato a più riprese dall’applauso della folla, che ha ritmato il suo nome e agitato bandiere variopinte, il Papa ha baciato e accarezzat0 i bambini che i solerti uomini della Gendarmeria vaticana gli hanno porto durante il tragitto in auto.