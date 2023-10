Diocesi: San Marino-Montefeltro, nella festa di San Luca, patrono di medici e personale sanitario, una messa al santuario del Cuore Immacolato in Valdragone

Oggi, mercoledì 18 ottobre, ricorre la festa del patrono dei medici e del personale sanitario, San Luca Evangelista, pure lui medico secondo la tradizione. “Una bella opportunità per esprimere la comune considerazione verso quanti fanno della professione e della ricerca scientifica una vera e propria missione”, osserva il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi. “Per medici e personale sanitario un’occasione di incontro nella preghiera e, per tutti, impegno nella cura verso chi è ammalato. La fede porta sempre alla speranza e la speranza sostiene le opere dell’amore”, aggiunge il presule. La Commissione diocesana per la pastorale sanitaria organizza e anima una celebrazione eucaristica stasera, alle ore 18, nel santuario del Cuore Immacolato in Valdragone (via delle Felci, 3), nella Repubblica di San Marino.