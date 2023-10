Diocesi: Amalfi-Cava de’ Tirreni, mons. Soricelli ha ordinato un nuovo diacono

(Foto: diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni)

Un nuovo diacono per l’arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Nel giorno della dedicazione della chiesa cattedrale che custodisce le reliquie dell’apostolo Andrea, ad Amalfi, l’arcivescovo Orazio Soricelli ha ordinato diacono l’accolito Pasquale Avitabile, rendendo ancora più visibile l’immagine di una Chiesa diocesana che vuole fare del servizio il suo stile ed essere così ancora di più tempio vivo della presenza del Risorto.

Durante la sua omelia l’arcivescovo ha tratteggiato il percorso umano e formativo di Pasquale sottolineando come il suo ministero avrà fecondità nella misura in cui riuscirà a testimoniare Colui che non è venuto per essere servito ma per servire. Nella cornice della basilica cattedrale è risuonata la preghiera consacratoria nella quale fra l’alto veniva chiesto allo Spirito di rendere Pasquale: “Pieno di ogni virtù: sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito”.

Al termine della celebrazione mons. Soricelli ha esortato i giovani presenti, sull’esempio di Pasquale, a mettersi in ascolto della voce di Dio e generosi nel rispondere alla Sua chiamata.