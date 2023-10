Papa Francesco: udienza, “continuiamo a pregare per la pace del mondo, e non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina”

“Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, e non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina”. È l’appello finale del Papa, al termine dell’udienza di oggi, dopo la richiesta di fermare la “catastrofe umanitaria” a Gaza e di far tacere le armi, perché la guerra “cancella il futuro”. “Adesso non se ne parla, ma il dramma continua”, ha proseguito Francesco a proposito del conflitto in Ucraina. “Domenica prossima si celebra la Giornata missionaria mondiale, che ha per tema: ‘Cuori ardenti e piedi in cammino'”, ha ricordato inoltre Francesco durante i saluti ai fedeli di lingua italiana: “Esorto le diocesi, le parrocchie e tutte le comunità a partecipare attivamente a questo importante appuntamento annuale, con la preghiera e il sostegno concreto alle necessità evangelizzatrici della Chiesa”.