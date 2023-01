Ue: Johansson (Commissione) alla plenaria del Parlamento, “i criminali comprano le persone”. Norme per difendere la democrazia

“Dobbiamo tenere presente nel fare questa riforma che la trasparenza e l’obbligo di rendere conto non basteranno. La corruzione è un reato grave, dobbiamo combatterlo. Il 60% delle organizzazioni criminali praticano anche la corruzione”. Lo ha detto la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson intervenendo durante la plenaria al Parlamento Ue nel dibattito sulle accuse di corruzione e interferenze straniere, comprese quelle provenienti dal Marocco e Qatar. “I criminali comprano le persone, comprano esponenti politici comprano il potere”, ha aggiunto. “Presto proporrò una nuova legge per criminalizzare tutte le forme di corruzione con delle definizioni comuni di corruzione e pene armonizzate nell’Ue. Stiamo lavorando a questa proposta adesso e saremo il più ambiziosi e duri possibile”, ha annunciato. “Daremo alle forze dell’ordine e ai tribunali le risorse di cui hanno bisogno per lottare contro la corruzione”. Sulle ingerenze di Paesi extra Ue “nei media ci sono accuse preoccupanti di ingerenze da parte di potenze straniere. È normale discutere con esponenti politici, ma non lo è un’ingerenza nelle nostre attività e democrazie”. Presto la Commissione “presenterà un pacchetto sulla difesa della democrazia per far emergere questi finanziamenti occulti e tentativi di ingerenza. Abbiamo affrontato il Covid, la guerra e possiamo affrontare anche la corruzione ed eradicarla ovunque essa sia”.