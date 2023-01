Parlamento Ue: revoca dell’immunità parlamentare, cambiano le regole

Gli eurodeputati hanno aggiornato il regolamento interno del Parlamento europeo per consentire l’annuncio in plenaria delle richieste di revoca dell’immunità parlamentare da parte del Procuratore capo europeo (Eppo) per presunte frodi ai danni delle finanze Ue. Le regole entreranno in vigore domani, mercoledì 18 gennaio. Lo comunica in una nota l’Eurocamera. Il regolamento aggiornato è stato adottato con 610 voti favorevoli, 26 contrari e 9 astensioni. Lo scorso dicembre, l’Eppo ha annunciato di aver chiesto la revoca dell’immunità di due deputati a causa di “presunte frodi a danno del bilancio dell’Ue”, riguardanti le “indennità parlamentari e la retribuzione dei loro assistenti parlamentari”. La richiesta di revoca dell’immunità di un eurodeputato viene annunciata dal presidente del Parlamento Ue alla plenaria e deferita alla Commissione giuridica (Juri). Prima di adottare una raccomandazione affinché l’intero Parlamento approvi o respinga la richiesta, “la commissione può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie e l’europarlamentare interessato avrà la possibilità di essere ascoltato”. Dopo l’adozione di una raccomandazione da parte della commissione, l’intera Assemblea voterà nella sessione plenaria successiva a maggioranza semplice. La decisione sarà, poi, comunicata all’eurodeputato interessato e all’autorità richiedente. La presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, annuncerà l’avvio della procedura durante la plenaria in corso questa settimana.