Arresto Matteo Messina Denaro: Mattarella, “soddisfazione per successo Stato”. Grande partecipazione a esequie Biagio Conte “manifesta autentici sentimenti” italiani

In apertura dei lavori del Consiglio Supremo di Difesa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito “la soddisfazione per il grande successo dello Stato con l’arresto di Matteo Messina Denaro” e ha rinnovato “le congratulazioni e la riconoscenza” espresse al ministro dell’Interno, all’Arma dei Carabinieri, a tutte le Forze dell’ordine e alla Magistratura. È quanto si legge in un tweet del Quirinale. Il Consiglio si è associato a queste parole. Il presidente della Repubblica ha, inoltre, sottolineato “la coincidenza, altamente significativa, della grande partecipazione popolare a Palermo alle esequie di fratel Biagio Conte, esempio di solidarietà e dedizione agli altri; partecipazione che manifesta gli autentici sentimenti che animano la società italiana”.

In apertura dei lavori del Consiglio Supremo di #Difesa, il Presidente #Mattarella ha ribadito: pic.twitter.com/QMIZQlBTAA — Quirinale (@Quirinale) January 17, 2023