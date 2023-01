Diocesi: Genova, domani la conferenza “Educare alla pace è ancora possibile? I giovani e la speranza”

“Educare alla pace è ancora possibile? I giovani e la speranza” è il tema scelto per la seconda conferenza del nuovo ciclo di “Incontro alla città”, in programma domani, 18 gennaio, alle ore 18, presso la Sala Quadrivium di Genova. Relatori saranno Daniele Novara e don Adolfo Macchioli. Pace, giovani e speranza saranno quindi i temi che faranno da filo conduttore della serata, che si pone nell’anno in cui ricorre il 50° anniversario dell’approvazione della legge sul servizio civile. Daniele Novara è pedagogista, autore, counselor e formatore. Nel 1989 ha fondato il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. È docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano. Don Adolfo Macchioli, obiettore di coscienza nel 1989 attraverso la Caritas diocesana, ha studiato Teologia morale a Milano e Roma. Ordinato sacerdote nel 1997, attualmente è parroco nelle comunità di Albissola Marina e Albisola Capo, delegato regionale Caritas, insegnante di religione presso il Liceo scientifico di Savona. “Incontro alla città è un’occasione di riflessione che la Chiesa che è in Genova vuole offrire indipendentemente dalla fede dei partecipanti. Desideriamo che sia un’occasione di dialogo e di crescita”, ha affermato padre Mauro de Gioia, coordinatore dell’Ufficio cultura della arcidiocesi di Genova. “La pace e la cultura della pace – ha proseguito – sono espressione autentica del prendersi cura dell’umanità”. Nello stesso tempo, “il prendersi cura dei nostri giovani deve aiutare a sradicare le radici di violenza che sono nel nostro cuore, ferito dal peccato, e che in questa società rischiano di alimentarsi in maniera superficiale. Anche i discorsi intorno alla guerra rischiano di essere fatto in un’ottica emotiva e talvolta di propaganda”.