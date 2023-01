Settimana preghiera unità cristiani: Treviso, domani sera veglia nella chiesa parrocchiale di Musile di Piave

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. Nella diocesi di Treviso la veglia, curata dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, si tiene domani, mercoledì 18 gennaio, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale di Musile di Piave, presieduta dal vicario generale, mons. Mauro Motterlini. Il vescovo Michele Tomasi, infatti, in questi giorni è in viaggio pastorale nelle missioni diocesane in America Latina. Alla celebrazione parteciperanno le confessioni cristiane presenti in diocesi che hanno aderito: ortodossi romeni e moldavi, ortodossi serbi, la Chiesa valdese metodista, la Chiesa luterana e la Chiesa battista agape. “La scelta di celebrare la veglia nel Sandonatese – spiega una nota della diocesi – è data dalla significatività di questo territorio dal punto di vista ecumenico: vi è infatti una grande comunità ortodossa romena, ma anche due vive comunità greco-cattoliche, una romena e una ucraina, che parteciperanno alla veglia: quest’ultima porterà la sua testimonianza di come si è fatta accogliente per tutti gli ucraini in fuga dalla guerra”. “La veglia di quest’anno, infatti, porrà al centro alcune testimonianze di accoglienza e solidarietà vissute dalle Chiese in nome della comune fede in Cristo, oltre all’intervento dei ministri delle diverse confessioni e alla presentazione della Comunità metodista ghanese”, aggiunge la nota. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube della diocesi, con la traduzione nella Lingua italiana dei segni.

Le altre veglie nel territorio saranno il 19 gennaio per la Collaborazione di Cornuda nella chiesa parrocchiale di Cornuda alle ore 20.30; venerdì 20 per il Vicariato di Camposampiero, nella parrocchia ortodossa romena di Loreggia alle 20.30; lunedì 23 per la Collaborazione di Castelfranco Veneto nella chiesa di San Giacomo alle 20.30, curata dalla Comunità delle Figlie della Chiesa di Castelfranco; mercoledì 25 per il Vicariato di Mirano nel duomo di Mirano alle ore 20.30.